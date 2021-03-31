Міхалок заспівав українською мовою популярну народну пісню. Відео

Білоруський музикант, лідер гуртів "Ляпис Трубецкой" і Brutto Сергій Міхалок заспівав українську народну пісню "Несе Галя воду". Знаменитість зіграв на гітарі.

Відповідний ролик опубліковано на YouTube-каналі артиста (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Зазначимо, що Міхалок неодноразово підтримував Україну після початку Революції Переваги, окупації Криму і війни на Донбасі.

Так, співак часто записує подібні відео, так як через пандемію коронавірусу немає можливості проводити гучні концерти. У такий спосіб музикант вирішив порадувати шанувальників своїм виконанням онлайн. Цього разу він заспівав українською мовою відому композицію.

Користувачі мережі залишилися в захваті від голосу Міхалка і підкреслили, що українська мова в його виконанні дуже гарна.

"Українська вимова у вашому виконанні дуже гарна! Дякую, Сергію!", "Класно, Сергію! Хто знає, може скоро дочекаємося україномовний альбом", "Класне виконання. Аж згадав репертуар колискових моєї матері, яка співала мені в дитинстві, а тепер уже співає онукам", – пишуть люди в коментарях.

Сергій Міхалок – білоруський і український співак, поет і автор пісень, лідер панк-рок-гурту Brutto. Один із засновників і лідер білоруського гурту "Ляпис Трубецкой". Заслужений артист України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Міхалок заспівав українською мовою пісню Кузьми Скрябіна "Чорнобиль форева". Трек записаний разом із екслідером гурту "Димна суміш" та фронтменом The Gitas Олександром Чемеровим.