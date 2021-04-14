Меладзе вшосте став батьком

Відомий російський співак 55-річний Валерій Меладзе та його дружина Альбіна Джанабаєва стали батьками – у них народилася дівчинка.

Це шоста дитина артиста. Про радісну подію Меладзе повідомив під час зйомок першої гри 1/8 фіналу КВН, де він був у журі. Відповідний ролик опубліковано на фан-акаунті зірки в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами співака, малятко з'явилося на світ "на днях", а ім'я доньки зіркова пара поки тримає в секреті.

Нагадаємо, про вагітність Джанабаєва розповіла в мережі. Вона з'явилася перед шанувальниками у довгій чорній сукні, яка підкреслила її великий живіт.

До речі, Меладзе зареєстрував шлюб з Джанабаєвою у 2014 році. У листопаді 2018 року пара вперше дала спільне інтерв'ю, в якому розповіла про своє сімейне життя.

У травні 2019 року Джанабаєва повідомила, що вони з чоловіком планують народити третю дитину. У знаменитостей є сини 17-річний Костянтин і 6-річний Лука. Зазначимо, що Меладзе і Джанабаєва старанно оберігають своїх дітей від уваги громадськості.

Раніше Валерій Меладзе показав рідкісне фото зі своїм старшим сином Костянтином від екссолістки гурту "ВІА Гра" Альбіни Джанабаєвої. Так, на знімку батько і син сидять в однаковому одязі та одній і тій же позі.

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