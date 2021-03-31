Мейхер, Сєдокова, Астаф'єва: названо українських зірок із найбільшими грудьми. Відео

Зірки української сцени Даша Астаф'єва, Анна Сєдокова і Надія Мейхер підкорили публіку не тільки неймовірною харизмою і професіоналізмом, а й вражальними формами.

Детальніше про це розповідається в сюжеті програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Так, Даша Астаф'єва значним розміром грудей змогла привернути увагу засновника відомого чоловічого журналу Playboy Г'ю Хефнера.

А ось про те, чи справжні форми у співачки Анни Сєдокової, досі тривають суперечки. Сама ж артистка в своїх інтерв'ю стверджує, що такими грудьми її нагородила природа.

Надія Мейхер, яку фанати вважають уособленням групи "ВІА Гра", недавно зізналася, що великий розмір грудей став для неї справжнім тягарем.

"Дай мені спокій. Мені огидно вже говорити на цю тему", – відповіла вона ведучому Славі Дьоміну, коли мова зайшла про це.

Скриншот відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка з найбільшими грудьми похвалилася пікантними фото. Міла Кузнєцова покрасувалась перед підписниками в сексуальній білизні чорного кольору. Свій образ вона доповнила діадемою і сережками.