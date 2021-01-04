Меган Маркл і принц Гаррі відвідають Великобританію: названо причину

Софія Ковнір Люди 15:10, 4.01.2021 Оновлено: 16:42, 4.01.2021

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які раніше склали королівські повноваження, влітку 2021 року відвідають Великобританію. Так, вони побувають на кількох офіційних заходах.

Крім того, парі необхідно буде зустрітися з принцом Вільямом і королевою Єлизаветою II. Про це повідомляє видання The Sun.

За словами королівського експерта Філа Дампіра, Маркл і принц Гаррі повинні приїхати на день народження королеви Єлизавети II, яке відзначають у другу неділю червня. Також 10 червня герцогу Единбурзькому виповниться 100 років.

Відомо, що 1 липня в день народження принцеси Діани встановлять монумент на її честь, який принц Гаррі та Вільям замовили ще в 2017 році.

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відвідають Британію
Газета.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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