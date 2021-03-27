"МастерШеф. Професіонали"-3: хто покинув шоу у восьмому випуску

У суботу, 27 березня, на телеканалі "СТБ" показали восьмий випуск популярного шоу "МастерШеф. Професіонали"-3. В кінці ефіру ніхто не покинув кулінарний проєкт.

Ліда, Руслан, Микола Овчаренко і Віктор Шайдецький зробили все від себе залежне, щоб перемогти в битві чорних. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру шоу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Учасники змогли приготувати страви, які сподобалися суддям. Так, Лідія зробила равіолі, Віктор вразив смачним тако, а Ользі Мартиновській сподобався сібас, приготований Русланом. Микола приготував індонезійську страву, за яку його похвалив Ектор. Тому судді прийняли рішення, що кухню не покине ніхто.

Як пройшов восьмий випуск:

У першому конкурсі судді називали страву, а учасники – компроміси, на які готові були піти заради неї. Наприклад, відмовитися від плити, втратити десять хвилин або обов'язково використовувати ліверну ковбасу.

У другому випробуванні учасники готували з рослинних продуктів не просто бургери, а м'ясо. Головне завдання полягало в тому, що воно повинно було не відрізнятися від справжнього за текстурою, смаком, кольором і запахом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 20 березня, на телеканалі "СТБ" показали сьомий випуск популярного шоу "МастерШеф. Професіонали"-3. В кінці ефіру проєкт покинув учасник Владислав Давиденко.