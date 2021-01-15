MARUV запалила на концерті російського репера в Дубаї. Відео

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) вирушила у відпустку в Дубай і поділилася з шанувальниками відео, на яких танцює на концерті відомого російського репера Моргенштерна.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram-stories. На них видно, як знаменитість рухається під пісні артиста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, MARUV не тільки ділиться з фанатами своїм відпочинком на пляжі та в басейні, але і тим, як весело проводить вечори.

"Дубай сповнений сюрпризів цього року", – написала зірка.

Так, вона показала, як потрапила на концерт Моргенштерна, і станцювала там тверк під його композиції. Танці співачки підтримала і її подруга.

Нагадаємо, що Моргенштерн став популярним у 2018 році, коли з відеоблогера перекваліфікувався в музиканта та репера. Випустивши перший мініальбом Hate Me – почав давати концерти й знімати провокаційні кліпи, в яких найчастіше з'являвся в образі багатого хлопця, якого оточують дівчата та слава.

MARUV – українська співачка, композиторка, поетеса і продюсерка. Музичні напрямки: поп, електронна музика. Виступає сольно з 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка MARUV стала членом журі в одному з популярних російських шоу "Суперстар", яке транслюють на телеканалі "НТВ".