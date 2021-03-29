Мама Ілона Маска вийшла в світ у білосніжному костюмі та на підборах. Фото

Мама глави компанії SpaceX, підприємця і винахідника Ілона Маска, 72-річна Мей з'явилася на публіці в білосніжному вбранні, доповнивши свій образ взуттям на підборах.

На своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала короткий ролик, в якому продемонструвала легку ходу і променисту посмішку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На ній був строгий костюм, що складався із класичних брюк і подовженого піджака. Свій образ знаменитість доповнила водолазкою блідо-бузкового кольору, масивною прикрасою на шиї і виразним макіяжем.

"Це я вриваються в новий робочий тиждень... Впевнена, що зовсім скоро ми повернемося до нормального життя", – йдеться у підписі до відео.

Фанати в коментарях під публікацією відзначили, що в свої 72 роки Мей Маск має просто приголомшливий вигляд.

Мей Маск – канадсько-південноафриканська модель. Мати трьох дітей: синів Ілона Маска, Кімбала Маска і дочки Тоски Маск. 50 років свого життя вона присвятила роботі в модельному бізнесі, з'являючись на обкладинках відомих журналів, включно з Time, New York Magazine і Elle.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мама Ілона Маска продемонструвала розкішний діловий образ. На ній був чорний костюм зі спідницею середньої довжини та босоніжки на масивній підошві. Свій образ жінка доповнила білим акуратним намистом на шиї, величезними сережками і красиво укладеним волоссям.