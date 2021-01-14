Маколей Калкін підтримав ідею з "ліквідацією" Трампа з "Один вдома"

Зірка фільму "Один вдома" Маколей Калкін підтримав ідею прибрати сцену з чинним президентом США Дональдом Трампом з фільму.

Він заявив про це в соціальній мережі Twitter, залишивши коментар під публікацією користувача @maxschramp. Той видалив зображення і голос Трампа з уривка кінострічки, пише Daily Mail.

"Браво", – коротко відповів Калкін на вірусний твіт, який набрав більше 17 тисяч ретвітів і 101 тисяч лайків.

Відзначимо, що поява Трампа в епізоді фільму "Один вдома 2" в 1992 році відбулася через ультиматум, поставлений знімальній групі. Вона домовилася про зйомки в лобі нью-йоркського готелю "Плаза", який в той час належав Трампу. При цьому підприємець заявив, що дозволить їм знімати, тільки якщо його візьмуть в епізод.

Вірусний твіт, який прокоментував Калкін. dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, прем'єра культової кінострічки "Один вдома", яка до цих пір залишається для багатьох улюбленим новорічним фільмом, відбулася 30 років тому. Ми порівняли, як виглядали актори в першій частині фільму в 1990 році і як вони виглядають зараз.