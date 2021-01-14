Маколей Калкин поддержал идею с "ликвидацией" Трампа из "Один дома"

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин поддержал идею убрать сцену с действующим президентом США Дональдом Трампом из фильма.

Он заявил об этом в социальной сети Twitter, оставив комментарий под публикацией пользователя @maxschramp. Тот удалил изображение и голос Трампа из отрывка киноленты, пишет Daily Mail.

"Браво", – коротко ответил Калкин на вирусный твит, который набрал более 17 тысяч ретвитов и 101 тысяч лайков.

Отметим, что появление Трампа в эпизоде фильма "Один дома 2" в 1992 году состоялось из-за ультиматума, поставленного съемочной группе. Она договорилась о съемках в лобби нью-йоркского отеля "Плаза", который в то время принадлежал Трампу. При этом предприниматель заявил, что позволит им снимать, только если его возьмут в эпизод.

Вирусный твит, который прокомментировал Калкин. dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьера культовой киноленты "Один дома", которая до сих пор остается для многих любимым новогодним фильмом, состоялась 30 лет назад. Мы сравнили, как выглядели актеры в первой части фильма в 1990 году и как они выглядят сейчас.