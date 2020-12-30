Майлі Сайрус зізналася, що не проти зустрічатися з Гаррі Стайлсом

Популярна американська співачка Майлі Сайрус розповіла, що хотіла б зустрітися і поцілувати британського виконавця Гаррі Стайлса. За її словами, вона б завела з ним стосунки.

Про своє бажання зірка заявила на радіостанції Heart. Сайрус зазначила, що Стайлс має привабливий вигляд. Про це повідомляє видання E!

Як стало відомо, ведучий радіо запитав у співачки, хто їй більше симпатизує – Джастін Бібер або Гаррі Стайлс. Знаменитість без роздумів вказала на ексучасника гурту One Direction.

Так, артистка відзначила, що Бібера вона знає дуже давно і тому він для неї як сім'я, а ось Стайлс виглядає привабливо.

Вона вважає, що у неї зі співаком багато спільних інтересів – їм подобається одна і та ж музика і у них однакове почуття стилю.

За словами Сайрус, вона відчуває близькість із музикантом і навіть розглядає стосунки з ним.

Нагадаємо, Гаррі Стайлс – це британський співак і актор, який здобув популярність завдяки гурту One Direction і участі в шоу The X Factor у 2010 році.

Майлі Сайрус – американська співачка, авторка пісень і актриса. Отримала світову славу, знявшись у головній ролі серіалу "Ханна Монтана".

У 2009 році Сайрус почала зустрічатися з актором Ліамом Хемсвортом. 23 грудня 2018 вони одружилися.

У 2019 році пара оголосила про розлучення.

Сайрус також мала стосунки з актором Патріком Шварценеггером, моделлю Стелою Максвелл і блогером Кейтлін Картер.

З жовтня 2019 року по серпень 2020 року вона зустрічалася зі співаком Коді Сімпсоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один із засновників гурту One Direction і популярний британський співак Гаррі Стайлс з'явився на обкладинці журналу "Vogue" у жіночому одязі.