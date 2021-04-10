Люди прикрасили свої двори "містичними" силуетами і налякали сусідів. Фото

Яна Сончковская Люди 05:20, 10.04.2021

Зима затягнулася аж до квітня – люди вирішили не втрачати можливості і змайструвати льодові пугала. Воны заморозили одяг і встановили на дворі, щоб налякати до смерті перехожих.

Користувачі Reddit опублікували яскраві експерименти. OBOZREVATEL зібрав кумедні "статуї" зі штанів та іншого одягу.

В дитинстві батьки взимку сушили одяг надворі, в результаті він замерзав у дивних формах. Чоловік вирішив повторити експеримент.

Заморожений одяг відлякує перехожих
Instagram/kake.news

Подвір'я знаходиться поряд з лісом і сюди часто заходять хижі тварини. Господарі вирішили встановити пугало.

Пугало-акула відлякує диких тварин
Instagram/go_barnaul

Зимовий інтер'єр будинку прикрашений своїми руками.

Чарівна заморожена сукня
Instagram/natashik14

Схоже, хтось загубив штани в полі.

Льодовий експонат може налякати до смерті
Instagram/eugenibach

Штани тата і сина прикрашають зимовий ландшафт подвір'я.

Під час сильних морозів одяг перетворився на крижини
Instagram/mommychicago

Перехожі здивовані, де подівся хазяїн.

Пугало розмістили прямо біля будинку
Instagram/jzeschke

Власник автомобіля мало не посивів, побачивши це.

Заморожені штани опинилися на даху авто
Instagram/maryncreates

Діти змайстрували містичну композицію.

Заморожені штани на кріслі
Instagram/saegervillecedar

Справжня виставка льодових фігур.

Яскраві експонати розмістили на подвір'ї.
Instagram/pamlyn

Підлітки зробили композицію хокеїста. Перехожі були шоковані.

Дух хокеїста на подвір'ї
Instagram/thepaintedtablebalgonie

Чоловік заморозив усі свої штани

Виставка заморожених джинсів.
Instagram/tomgrotting

Ця композиція готова відправлятися в музей льодових фігур.

Діти одягли ролики на заморожені джинси
Instagram/mtb_ismyspiritanimal

Перехожі здивовані, де подівся власник скейтборду і джинсів.

Скейтбордист загубив штани
Instagram/maryschwalm

Затяжна зима відкрила нові розваги.

На подвір'ї з'явилися нові жителі.
Instagram/knwanews

Чоловік зранку злякався заморожених фігур на подвір'ї у сусідів.

Мороз створив кам'яні джинсові фігури
Instagram/utculture

Дідуся розмістили на заморожених штанах.

Сувора зима 2021 створює дивовижні сніжні фігури
Instagram/bernie_s_world

Заморожений костюм схожий на привида.

Пес злякався привида
Instagram/willbyington

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