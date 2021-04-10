Люди украсили свои дворы "мистическими" силуэтами и напугали соседей. Фото

Яна Сончковская Люди 05:20, 10.04.2021

Зима затянулась до апреля – некоторые люди решили не терять возможность и смастерить ледовые пугала. Они заморозили одежду и установили во дворе, чтобы до смерти напугать прохожих.

Пользователи Instagram опубликовали яркие эксперименты. OBOZREVATEL собрал забавные "статуи" со штанов и другой одежды.

В детстве родители зимой сушили одежду на улице, в результате она замерзала в странных формах. Мужчина решил повторить эксперимент.

Замороженная одежда отпугивает прохожих
Instagram/kake.news

Двор находится рядом с лесом и сюда часто заходят хищные животные. Хозяева решили установить пугало.

Пугало-акула отпугивает диких животных
Instagram/go_barnaul

Зимний интерьер дома украшен своими руками.

Волшебное замороженное платье
Instagram/natashik14

Похоже, кто-то потерял штаны в поле.

Ледовый экспонат может напугать до смерти
Instagram/eugenibach

Брюки папы и сына украшают зимний ландшафт двора.

Во время сильных морозов одежда превратилась в ледышки
Instagram/mommychicago

Прохожие удивлены, куда делся хозяин.

Пугало разместили прямо у дома
Instagram/jzeschke

Владелец автомобиля почти поседел, увидев это.

Замороженные штаны оказались на крыше авто
Instagram/maryncreates

Дети смастерили мистическую композицию.

Замороженные штаны на кресле
Instagram/saegervillecedar

Настоящая выставка ледовых фигур.

Яркие экспонаты разместили во дворе.
Instagram/pamlyn

Подростки сделали композицию хоккеиста. Прохожие были шокированы.

Дух хоккеиста во дворе
Instagram/thepaintedtablebalgonie

Мужчина заморозил все свои штаны.

Выставка замороженных джинсов.
Instagram/tomgrotting

Эта композиция готова отправляться в музей ледовых фигур.

Дети одели ролики на замороженные джинсы
Instagram/mtb_ismyspiritanimal

Прохожие удивлены, куда подевался владелец скейтборда и джинсов.

Скейтбордист потерял штаны
Instagram/maryschwalm

Затяжная зима открыла новые развлечения.

Во дворе появились новые жители.
Instagram/knwanews

Мужчина утром испугался замороженных фигур во дворе у соседей.

Мороз создал каменные джинсовые фигуры
Instagram/utculture

Дедушку разместили на замороженных брюках.

Суровая зима 2021 создает удивительные снежные фигуры
Instagram/bernie_s_world

Замороженный костюм похож на привидение.

Пес испугался призрака
Instagram/willbyington

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