Люди украсили свои дворы "мистическими" силуэтами и напугали соседей. Фото

Зима затянулась до апреля – некоторые люди решили не терять возможность и смастерить ледовые пугала. Они заморозили одежду и установили во дворе, чтобы до смерти напугать прохожих.

Пользователи Instagram опубликовали яркие эксперименты. OBOZREVATEL собрал забавные "статуи" со штанов и другой одежды.

В детстве родители зимой сушили одежду на улице, в результате она замерзала в странных формах. Мужчина решил повторить эксперимент.

Замороженная одежда отпугивает прохожих Instagram/kake.news

Двор находится рядом с лесом и сюда часто заходят хищные животные. Хозяева решили установить пугало.

Пугало-акула отпугивает диких животных Instagram/go_barnaul

Зимний интерьер дома украшен своими руками.

Волшебное замороженное платье Instagram/natashik14

Похоже, кто-то потерял штаны в поле.

Ледовый экспонат может напугать до смерти Instagram/eugenibach

Брюки папы и сына украшают зимний ландшафт двора.

Во время сильных морозов одежда превратилась в ледышки Instagram/mommychicago

Прохожие удивлены, куда делся хозяин.

Пугало разместили прямо у дома Instagram/jzeschke

Владелец автомобиля почти поседел, увидев это.

Замороженные штаны оказались на крыше авто Instagram/maryncreates

Дети смастерили мистическую композицию.

Замороженные штаны на кресле Instagram/saegervillecedar

Настоящая выставка ледовых фигур.

Яркие экспонаты разместили во дворе. Instagram/pamlyn

Подростки сделали композицию хоккеиста. Прохожие были шокированы.

Дух хоккеиста во дворе Instagram/thepaintedtablebalgonie

Мужчина заморозил все свои штаны.

Выставка замороженных джинсов. Instagram/tomgrotting

Эта композиция готова отправляться в музей ледовых фигур.

Дети одели ролики на замороженные джинсы Instagram/mtb_ismyspiritanimal

Прохожие удивлены, куда подевался владелец скейтборда и джинсов.

Скейтбордист потерял штаны Instagram/maryschwalm

Затяжная зима открыла новые развлечения.

Во дворе появились новые жители. Instagram/knwanews

Мужчина утром испугался замороженных фигур во дворе у соседей.

Мороз создал каменные джинсовые фигуры Instagram/utculture

Дедушку разместили на замороженных брюках.

Суровая зима 2021 создает удивительные снежные фигуры Instagram/bernie_s_world

Замороженный костюм похож на привидение.

Пес испугался призрака Instagram/willbyington

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