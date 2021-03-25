Люди, які схожі на персонажів картин як дві краплі

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
1,7 т.
Відвідувачі музею знайшли на картинах себе

Багато вчених стверджують, що кожна людин на землі має двійника, проте знайти його дуже не просто. Можливо, потрібно шукати не серед людей, а наприклад, на картинах.

OBOZREVATEL зібрав людей, які дивовижно схожі на персонажів живопису. Герої цієї добірки вирішили піти на художні виставки і випадково знайшли серед старовинних малюнків свої портрети.

Хлопець зовсім несподівано "наткнувся" на себе у художньому музеї.

Хлопець пішов до музею і зустрів себе

"Залишив свій шолом вдома!" – пише користувач із ніком Ross W.Duffin.

Чоловік схожий на сучасного воїна

Чоловік побачив свою копію на картині й ледве не знепритомнів.

Чоловік відвідав Париж і впізнав себе.

Дівчина знайшла свою прапрабабусю на картині в Луврі.

Дівчина знайшла свою прапрабабусю в Луврі

Хлопець зрадів, що його двійник – багатий дворянин.

Чоловіки мають однакову бороду

Друзі підозрюють, що їхня подруга може мандрувати у часі.

Віч-на-віч із собою в музеї.

Хлопець знайшов у Луврі свого двійника. Його звуть Іньїго Мелкор де Веласко.

Чоловік знайшов свого двійника в Луврі

Хлопець підозрює, що натурщиком картини був його прадавній родич.

Знайшов свого двійника в художньому музеї в Цюріху.

Об'ємна борода й зачіска була в тренді кілька віків тому.

Двійники з перервою у століття.

Батьки прогулювались по музею і раптом помітили, що на картині зображена їхня донька.

Батьки знайшли двійника дитини в галереї

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