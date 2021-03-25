Люди, які схожі на персонажів картин як дві краплі

Багато вчених стверджують, що кожна людин на землі має двійника, проте знайти його дуже не просто. Можливо, потрібно шукати не серед людей, а наприклад, на картинах.

OBOZREVATEL зібрав людей, які дивовижно схожі на персонажів живопису. Герої цієї добірки вирішили піти на художні виставки і випадково знайшли серед старовинних малюнків свої портрети.

Хлопець зовсім несподівано "наткнувся" на себе у художньому музеї.

"Залишив свій шолом вдома!" – пише користувач із ніком Ross W.Duffin.

Чоловік побачив свою копію на картині й ледве не знепритомнів.

Дівчина знайшла свою прапрабабусю на картині в Луврі.

Хлопець зрадів, що його двійник – багатий дворянин.

Друзі підозрюють, що їхня подруга може мандрувати у часі.

Хлопець знайшов у Луврі свого двійника. Його звуть Іньїго Мелкор де Веласко.

Хлопець підозрює, що натурщиком картини був його прадавній родич.

Об'ємна борода й зачіска була в тренді кілька віків тому.

Батьки прогулювались по музею і раптом помітили, що на картині зображена їхня донька.

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