Лобода влаштувала розбірки з хірургом, який злив "операцію" з нею

Українська співачка Світлана Лобода пригрозила пластичному хірургу з Узбекистану судовим позовом. Лікар Донійора Чорієв оприлюднив в Instagram відео, де робить операцію на носі дівчині, яка зовнішністю дуже схожа на зірку.

Лікар відмітив акаунт співачки на ролику, але вона заперечує будь-яке хірургічне втручання. Лобода попередила хірурга, щоб той готував "велику моральну компенсацію". Про це вона повідомила у своїх Instagram -stories (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Я зараз ходжу по ефірах, презентую свою пісню. В цей час в Узбекистані пластичний хірург робить операцію якийсь дівчинці й підписує мене. Ну що сказати, молодий чоловік.. Так ви влипли! Готуйте велику моральну компенсацію, з вами вже зв'язалися мої юристи", – пригрозила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Світлана Лобода засвітила перед публікою каблучку, яка нагадує обручку.