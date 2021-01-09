Лію Ахеджакову госпіталізували з COVID-19

Відому радянську і російську акторку Лію Ахеджакова госпіталізували в лікарню з підозрою на коронавірус. Її доставили в одну зі столичних клінік після того, як її стан різко погіршився.

За даними "Експрес-газети" Ахеджаковій нездужає вже кілька днів. А вранці 9 січня їй стало набагато гірше. У знаменитості взяли ПЛР-тест, результат якого поки що не озвучили. Крім того, у неї підозрюють загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, Лія Ахеджакова радянська і українська акторка театру і кіно, народна артистка РФ, лауреат Державної премії РРФСР ім. братів Васильєвих.

Найбільшу популярність і славу Ахеджакова отримала, зігравши в таких фільмах: "Іронія долі або з легким паром", "Службовий роман", "Гараж", "Москва сльозам не вірить" і багатьох інших.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 86-річна російська акторка, зірка фільму "Службовий роман" Аліса Фрейндліх вже кілька днів перебуває в реанімації інфекційного відділення 122-ї лікарні ім. Соколова. У артистки виявили коронавірус.