СМИ "госпитализировали" Ахеджакову из-за коронавируса, она опровергла

Российская артистка Лия Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации из-за ухудшения здоровья. По словам актрисы, у нее не был диагностирован COVID-19.

В интервью для издания "Подъем" Ахеджакова сообщила, что сейчас она не находится в больнице.

"Нигде я не в больнице, ничего у меня нет", – призналась звезда.

К слову, ранее в СМИ писали о том, что Ахеджакову доставили в одну из столичных клиник после того, как ее состояние резко ухудшилось из-за коронавируса.

По данным "Экспресс-газеты" Ахеджаковой нездоровилось уже несколько дней. А утром 9 января ей стало намного хуже. У знаменитости подозревали COVID-19.

Напомним, Лия Ахеджакова советская и украинская актриса театра и кино, народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых.

Наибольшую популярность и славу Ахеджакова получила, сыграв в таких фильмах: "Ирония судьбы или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Москва слезам не верит" и многих других.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 86-летняя российская актриса, звезда фильма "Служебный роман" Алиса Фрейндлих уже несколько дней находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова. У артистки обнаружили коронавирус.