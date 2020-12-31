Лілія Ребрик показала архівні знімки в образі Снігуроньки

Відома українська акторка і телеведуча Лілія Ребрик поділилася із шанувальниками фото з дитинства та юності, коли вона була на новорічних заходах в образі Снігуроньки. За її словами, у той період ця роль була мрією багатьох дівчаток.

Відповідні знімки знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, Ребрик була Снігуронькою і в саду, і в школі, і в інституті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, в цьому образі телеведуча встигла попрацювати в Молодому театрі, Українському домі та палаці "Україна".

Нагадаємо, Лілія Ребрик – українська акторка і телеведуча. З 2001 року працює в Київському Академічному Молодому театрі.

У 2006 році стала ведучою прогнозу погоди на телеканалі СТБ.

У 2008 році – ведуча талант-шоу "Танцюють всі". З 2009 вела проєкт "Неймовірні історії кохання" на СТБ.

У 2015-2017 знялася в серіалі "Останній москаль" у ролі сільської продавчині Ірини.

З 2017 року – ведуча ранкової програми "Ранок з Україною" на телеканалі Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілія Ребрик заявила, що для збереження фігури не дотримується якоїсь конкретної дієти, однак намагається правильно харчуватися.