Легендарну гітару Елвіса Преслі продали за рекордні $500 тисяч

У США на аукціоні GWS Auctions продали раритетну електрогітару американського співака Елвіса Преслі за рекордні півмільйона доларів. На цьому інструменті знаменитість грав на концерті "Повернення 68-го", який транслювався телеканалом NBC 3 грудня 1968 року.

З червоною гітарою Hagstrom Viking II Преслі також з'явився на обкладинці свого студійного альбому 1969 року From Elvis in Memphis. Про це пише видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що співакові сподобався інструмент, який належав музикантові Елу Кейсі, тому він запозичив його для телевізійного концерту. Після цього Преслі тримав гітару у себе ще рік, перш ніж повернути власнику. Пізніше Кейсі продав її колекціонерові музичних пам'ятних речей.

Зазначається, що у 1990-х гітара ненадовго була виставлена в Залі слави рок-н-ролу в Огайо, а потім знову повернулася до свого власника.

Червона гітара з перламутровими вставками була продана на аукціоні в оригінальному футлярі, підписаному Елом Кейсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гітара Fender Stratocaster 1965 року випуску, спалена рокером Джимі Хендріксом на концерті в Astoria, була продана в Лондоні за 495 тисяч доларів.