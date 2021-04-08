Леді Гага засвітилася у весільній сукні. Фото

Американську співачку Леді Гагу було помічено на зйомках в Італії драми Рідлі Скотта "Дім Гуччі" у шикарній білій весільній сукні.

Відповідні фото опублікували на сторінці в Instagram кінострічки (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). На кадрах знаменитість йшла до церкви.

Так, Гага з'явилася на публіці у вбранні, прикрашеному красивим мереживом, бісером і довгим шлейфом. Її образ доповнювали фата і об'ємна зачіска. Крім того, зірка була взута у білі туфлі з гострим носом на шпильці.

Зазначимо, що "Дім Гуччі" – це майбутній художній фільм Рідлі Скотта. Його прем'єру заплановано на листопад 2021 року.

Літературною основою сценарію фільму стала книга Сари Гей Форден "Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". Центральна подія – вбивство Мауріціо Гуччі, яке відбулося у 1995 році.

Леді Гага – американська співачка, авторка пісень, продюсерка, філантропка, дизайнерка й акторка. Починала свою кар'єру з виступів у клубах, а до кінця 2007 року продюсер Вінсент Херберт підписав співачку на лейбл Streamline Records, який є відгалуженням Interscope Records.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американська співачка й акторка Леді Гага знялася в яскравій фотосесії, поставши в новому образі.