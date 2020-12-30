Лана Дель Рей вперше показала фото зі своїм коханим із сайту знайомств

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
3,1 т.
Лана Дель Рей вперше показала фото зі своїм коханим із сайту знайомств

35-річна американська співачка Лана Дель Рей, яка за інформацією ЗМІ незабаром виходить заміж, вперше поділилася з шанувальниками фото зі своїм коханим Клейтоном Джонсоном. Вони познайомилися на сайті знайомств.

Пара разом усього кілька місяців. Відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (його можна подивитися нижче).

Так, на фото пара постала у захисних медичних масках. У своєму пості співачка розповіла про те, що отримала травму руки через катання на ковзанах, а також подякувала своїх рідних за новорічні подарунки.

Варто зазначити, що про стосунки Лани Дель Рей і Джонсона майже нічого не відомо. Пара познайомилася на сайті знайомств близько пів року тому.

Лана Дель Рей зі своїм коханим Клейтоном Джонсоном

  • Нагадаємо, Лана Дель Рей – американська співачка, авторка пісень і поетеса. Її музика була відзначена критиками за кінематографічний стиль, заклопотаність трагічними стосунками і меланхолією, а також за відсилання до американської попкультури, зокрема, 1950-х і 1960-х років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Лани Дель Рей виявили серйозну хворобу.

зіркилюдишоу-бизнесшоуЛана Дель Рей