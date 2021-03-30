Кортні Кардаш'ян у купальнику влаштувала фотосесію на снігу

Американська фотомодель, акторка, бізнесвумен Кортні Кардаш'ян похвалилася фігурою, влаштувавши фотосесію в купальнику і білосніжному пуховику.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію свіжих знімків (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Вона позувала у відкритому вбранні, теплій довгій куртці і стильному взутті. А завершували образ величезний головний убір й акуратна підвіска на шиї.

Зірка не побоялася снігу і холоду і вирішила продемонструвати свої форми, незважаючи ні на що.

Шанувальники оцінили сміливий експеримент моделі, тому в коментарях залишають для неї багато приємних слів. Ось що вони пишуть:

"Ніколи ще холод не мав настільки гарного вигляду", "Приголомшлива мама", "Ти неймовірна".

Коротко про знаменитість:

Кортні Кардаш'ян – американська фотомодель, акторка, бізнесвумен. Найбільш відома своєю участю в реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" та "Kourtney and Khloe Take Miami".

Її кар'єра почалася з того, що вони з матір'ю відкрили бутіки дитячого одягу в Лос-Анджелесі і Нью-Йорку, які називалися "Поцілунок" (Smooch). Потім знаменитість разом із Кім і Хлої володіла й управляла бутиками жіночого одягу DASH.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кортні Кардаш'ян засвітила сідниці в новій фотосесії біля басейну. Зірка лежала на животі, кокетливо дивлячись у кадр. Вона приміряла спокусливе вбрання, яке вигідно підкреслило фігуру.