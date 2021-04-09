Королева Єлизавета II і принц Філіп: якими вони були в молодості. Фото

Олена Кордунова Люди 14:25, 9.04.2021 Оновлено: 14:49, 9.04.2021

Британська королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп у листопаді 2020 року відзначили 73-ту річницю весілля. Вони одружилися 1947 року – їхній шлюб вважається найдовшим монархічним союзом в історії.

9 квітня 2021 року принц Філіп помер.

За роки спільного життя в королівської пари – четверо дітей, вісім онуків і стільки ж правнуків. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як Єлизавета II та її чоловік Філіп виглядали в молодості (фото і відео дивіться нижче).

Єлизавета II і Філіп 2020 року.
Twitter Букінгемського палацу

Як починався роман майбутньої королеви і принца Філіпа

Пара познайомилася в ранньому віці – 1934 року на офіційному заході: Єлизаветі тоді було всього 8 років, Філіпу – 13. Друга зустріч відбулася через п'ять років, 1939 року і, на думку біографів королівської сім'ї, стала доленосною.

18-річний Філіп тоді вже вчився в Британському королівському військово-морському коледжі в Дартмуті, а його батьки вже замислювалися про потенційну обраницю для сина. Єлизаветі на той час було 13 років.

Єлизавета II і Філіп.

Високий, ставний Філіп припав до серця юної принцеси, і вона більше ні про кого і думати не могла. Незабаром Філіп став частим гостем у Букінгемському палаці. І хоча батьки Єлизавети не вважали його серйозною кандидатурою на роль чоловіка принцеси, дівчина була впевнена, що саме він її доля. У підсумку, батько Єлизавети, король Георг VI, дав дозвіл на шлюб через 8 років. 21-річна Єлизавета та 26-річний Філіп повінчалися 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II і Філіп: фото з весілля.
ELLE

Після одруження Філіп відмовився від титулів "принц Грецький" і "принц Данський" і прийняв британське підданство. Король Георг VI напередодні укладення шлюбу присвоїв майбутньому зятю титул герцога Единбурзького, графа Меріонетського і барона Грінвічського.

Весілля Єлизавети II і Філіпа.

Цікаво, що під час весільної церемонії, вимовляючи клятву, майбутня королева Британії Єлизавета II заявила, що обіцяє все своє життя коритися чоловікові. Це дещо здивувало громадськість, тому що після її коронації за законами монархії Філіп повинен був коритися їй. Незважаючи на високий статус, вони зуміли побудувати міцний сімейний союз.

Весілля Єлизавети і Філіпа.
ВВС

У цьому шлюбі народилися четверо дітей: Чарльз, принцеса Анна, "принцеса королівської крові", принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едвард, граф Вессекський.

Єлизавета II і Філіп у молодості.
Pinterest
Єлизавета II і Філіп у молодості.
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Молоді Єлизавета II і Філіп.
Marie Claire
Єлизавета II і Філіп з дітьми.
Єлизавета II і Філіп.
ELLE
Британська королева відзначає річницю весілля з чоловіком.
BBC

Раніше OBOZREVATEL показував 10 рідкісних фото британської королеви Єлизавети II, які були зроблені в її молодості.

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