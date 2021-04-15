Корогодський вперше показав, як виглядає його епатажна гардеробна. Фото та відео

Бізнесмен і співвласник київського торгового центру Dream Town Гарік Корогодський впустив у будинок журналістів і показав свою велику гардеробну. У чоловіка акуратно складено понад 130 пар шкарпеток і навіть є жовті колготки.

Корогодський часто ходить на роботу в кілтах і обожнює яскравий одяг, іграшки, перуки і різнокольорові капелюхи. Про це йдеться в програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

За словами бізнесмена, йому все одно на громадську думку, а вдома він віддає перевагу більш скромним речам і тому ходить у халатах.

Деякі речі з гардероба Корогодського навіть хотіли викупити і виставити в музей – наприклад, туфлі за 200 фунтів, але чоловік відмовився від цієї затії.

Також у гардеробній знаменитості є черевики, яким на вигляд 30 років. Як виявилося, це спеціальна модель, яку він носить, за його словами, з таким же "бомжацким пальто".

Крім того, у Корогодського понад 100 пар окулярів. Бізнесмен зазначив, що безліч речей зі свого гардероба він позичає своїм зірковим друзям на виступи.

Чоловік також продемонстрував піджак, який є для нього оберегом і коштує 4 тисячі євро. Такий жакет виготовили по одному в кожному розмірі.

Найважливішою і найдорожчою річчю Корогодського є годинник за 50 тисяч євро, який йому дістався від брата. А найнезручніший одяг у гардеробі чоловіка – це куртка зі спеціальними відділами, в якій лежать різні предмети: презерватив, соска для немовляти, значки, паспорт і багато іншого.

Із шуб у бізнесмена найулюбленіша рожевого кольору з ґудзиками. У ній він може прийти і на ділову зустріч, і на будь-який інший захід.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська співачка Слава Камінська вперше показала, який вигляд має її велика гардеробна кімната. Так, знаменитість полюбляє епатажний одяг і їй байдуже на думку інших людей.