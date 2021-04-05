Кеті Перрі зізналася, що перестала голити ноги

Софія Ковнір Люди 21:59, 5.04.2021 Оновлено: 22:02, 5.04.2021

Американська співачка Кеті Перрі під час виступу однієї з учасниць шоу "American Idol" заявила, що після народження дочки у неї немає часу на гоління ніг, тому від чуттєвого виконання дівчини "її волосся стало дибки".

У такий спосіб знаменитість продовжує всім доводити, що вона зірка без комплексів. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі проєкту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Крім того, Перрі продемонструвала колезі свої ноги, який після цього підтвердив її слова. Пізніше співачка на сторінці у Twitter опублікувала гіфку з волохатими частинами тіла і ще раз жартома переконала шанувальників повірити їй.

Американська співачка Кеті Перрі під час виступу однієї з учасниць шоу "American Idol"
Скриншот
Співачка на сторінці у Twitter опублікувала гіфку з волохатими частинами тіла
Скриншот

Нагадаємо, раніше голлівудський актор Орландо Блум зізнався, що зараз у нього мало інтимних стосунків зі співачкою.

Про роман між Кеті Перрі та Орландо Блумом стало відомо взимку 2016 року на афтепаті "Золотого глобуса". Втім, за рік пара розірвала стосунки, а в лютому 2018 року знову зійшлася за ініціативи співачки.

На День святого Валентина Орландо освідчився Кеті. Зірки планували одружитися у липні 2020-го у Японії, однак довелося внести корективи через пандемію коронавірусу. У серпні 2020 року в пари народилася донька.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше російська співачка Сюзанна Варніна (Абдулла) вразила мережу неголеними пахвами на відео. На ньому знаменитість без макіяжу позувала в білому топі, демонструючи волохаті пахви.

  • Найдорожча plus-size модель Ешлі Грем показала неголені пахви, а також свою фігуру після пологів. Відповідні фото і відео вона опублікувала в Instagram.

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