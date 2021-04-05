Кэти Перри призналась, что перестала брить ноги

Американская певица Кэти Перри во время выступления одной из участниц шоу "American Idol" заявила, что после рождения дочери у нее нет времени на бритье ног, поэтому от чувственного исполнения девушки "ее волосы встали дыбом".

Таким образом знаменитость продолжает всем доказывать, что она звезда без комплексов. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале проекта (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кроме того, Перри продемонстрировала коллеге свои ноги, который после этого подтвердил ее слова. Позже певица на странице в Twitter опубликовала гифку с волосатыми частями тела и еще раз шутя убедила поклонников поверить ей.

Американская певица Кэти Перри во время выступления одной из участниц шоу "American Idol" Скриншот

Певица на странице в Twitter опубликовала гифку с волосатыми частями тела Скриншот

Напомним, ранее голливудский актер Орландо Блум признался, что сейчас у него мало интимных отношений с певицей.

О романе между Кэти Перри и Орландо Блумом стало известно зимой в 2016 году на афтепати "Золотого глобуса". Впрочем, через год пара рассталась, а в феврале в 2018-м снова сошлась по инициативе певицы.

На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение. Звезды планировали пожениться в июле в 2020-ом в Японии, однако пришлось внести коррективы из-за пандемии коронавируса. В августе 2020 года у пары родилась дочь.

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