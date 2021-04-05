Кеті Перрі зізналася, що перестала голити ноги
Американська співачка Кеті Перрі під час виступу однієї з учасниць шоу "American Idol" заявила, що після народження дочки у неї немає часу на гоління ніг, тому від чуттєвого виконання дівчини "її волосся стало дибки".
У такий спосіб знаменитість продовжує всім доводити, що вона зірка без комплексів. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі проєкту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Крім того, Перрі продемонструвала колезі свої ноги, який після цього підтвердив її слова. Пізніше співачка на сторінці у Twitter опублікувала гіфку з волохатими частинами тіла і ще раз жартома переконала шанувальників повірити їй.
Нагадаємо, раніше голлівудський актор Орландо Блум зізнався, що зараз у нього мало інтимних стосунків зі співачкою.
Про роман між Кеті Перрі та Орландо Блумом стало відомо взимку 2016 року на афтепаті "Золотого глобуса". Втім, за рік пара розірвала стосунки, а в лютому 2018 року знову зійшлася за ініціативи співачки.
На День святого Валентина Орландо освідчився Кеті. Зірки планували одружитися у липні 2020-го у Японії, однак довелося внести корективи через пандемію коронавірусу. У серпні 2020 року в пари народилася донька.
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