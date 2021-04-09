Кейт Міддлтон перетворюється на принцесу Діану – ЗМІ

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон в спілкуванні з людьми використовує потужні жести, точно так же, як колись це робила принцеса Діана, її покійна свекруха.

Це помітив королівський біограф Ендрю Мортон, пише видання Mirror. Він додав, що Кейт не тільки надихається вбраннями Леді Ді, але і переймає мову її тіла (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це демонструє нам, що Кейт може не говорити про щось відкрито. Вона робить те, що робила Діана – дозволяє мові тіла розповісти всю історію. У Кейт хода Діани – швидка і рішуча... Вільям і Кейт завжди пам'ятають про Діану, як ви можете бачити з листівок на честь Дня матері", – пояснив детальніше експерт.

Крім цього, письменниця Кеті Ніколл у своїй книзі "Кейт: Королева майбутнього" написала, що Міддлтон для принца Вільяма є величезною підтримкою та опорою:

"Кейт – це безмовна сила, яка стоїть за Вільямом, стрижень, який тримає все в своїх руках", – йдеться на сторінках книги.

Раніше OBOZREVATEL писав про 10 речей, які не може робити Кейт Міддлтон. Вона беззаперечно дотримується королівського протоколу і відмовляється від багатьох, здавалося б, нешкідливих дій. Наприклад, їй не можна фарбувати нігті яскравим лаком чи заводити сторінку в соціальній мережі.