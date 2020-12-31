Кароль – про мітинг Полякової проти заборони концертів у карантин: я не самодур

Відома українська співачка Тіна Кароль закликала артистів давати концерти онлайн. Також вона пояснила, чому не прийшла підтримати Олю Полякову, яка раніше влаштувала мітинг під Кабінетом міністрів.

За словами знаменитості, вона дуже сумує за сценою, але жінка "не самодур" і не хоче ризикувати. Про це артистка заявила в інтерв'ю "КП в Україні".

Так, під час мітингу Полякова обурилася тим, що Кароль не прийшла підтримати співачку. Як розповіла сама знаменитість, їй найменше хочеться почути, що на її концерті всі заразилися і померли.

"Коли навесні довелося все переносити – це одна розмова. А зараз, будь ласка, вішай афіші, грай, мінімізуй склад на сцені, 50% залу... Хто що забороняє? Рентабельно це чи ні – вже інша розмова", – зазначила Кароль.

Нагадаємо, що Тіна Кароль має велику кількість нагород і премій. Також вона в 2006 році представляла Україну на Євробаченні. Крім того, артистка вже кілька років є тренеркою шоу "Голос країни" і "Голос. Діти".

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