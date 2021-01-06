Кароль, Каменських, Винник та інші: як українські зірки співали різдвяні колядки. Відео
Спів колядок є найпопулярнішою традицією на Різдво Христове, яке більшість українців святкують 7 січня. З нагоди свята зірки також нерідко виконують популярні в народі різдвяні композиції.
Багато українських знаменитостей підкорило шанувальників своїми вокальними даними та атмосферним виконанням різдвяних пісень. Серед них – Олег Винник, Настя Каменських, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов та інші. OBOZREVATEL пропонує подивитися десятку найпопулярніших відео з колядками у виконанні наших артистів (для перегляду роликів, доскрольте новину до кінця).
Читайте також на OBOZREVATEL:
Підбірка популярних колядок українською мовою
Коли колядують, щедрують і посівають в Україні у 2021 році: дати й традиції
Як правильно колядувати, посівати й щедрувати на Святки-2021 в Україні
Однією з найпопулярніших колядок в Україні є "Добрий вечір тобі, пане господарю". Її переспівували Тіна Кароль, Настя Каменських (NK), Олег Винник та інші топові артисти.
Не менш популярною є народна композиція "Нова радість стала" – вона є в репертуарі Віктора Павлика, Олександра Пономарьова та його зіркових друзів, серед яких – Ірина Білик, DZIDZIO (Михайло Хома), Олег Скрипка, ALEKSEEV та інші.
Також в Україні популярні й авторські колядки. Одна з таких – пісня Ірини Федишин "Україна колядує" або "Коляда моя".
Інші колядки у виконанні українських зірок:
Як повідомляв OBOZREVATEL, колядка "Нова радість стала" у виконанні українських зірок стала одним із найпопулярніших відео на YouTube. Незважаючи на те, що україномовні композиції нечасто потрапляють у тренди світового відеохостингу, святкова пісня закріпилася в десятці роликів із найбільшою кількістю переглядів.