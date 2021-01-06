Кароль, Каменских, Винник и другие: как украинские звезды пели рождественские колядки. Видео
Пение колядок является самой популярной традицией на Рождество Христово, которое большинство украинцев празднуют 7 января. По случаю праздника звезды также нередко исполняют популярные в народе рождественские композиции.
Многие украинские знаменитости покорили поклонников своими вокальными данными и атмосферным исполнением рождественских песен. Среди них – Олег Винник, Настя Каменских, Тина Кароль, Александр Пономарев и другие. OBOZREVATEL предлагает посмотреть десятку самых популярных видео с колядками в исполнении наших артистов (для просмотра роликов, доскролльте новость до конца).
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Одной из самых популярных колядок в Украине является "Добрий вечір тобі, пане господарю". Ее перепевали Тина Кароль, Настя Каменских (NK), Олег Винник и другие топовые артисты.
Не менее популярной является народная композиция "Нова радість стала" – она есть в репертуаре Виктора Павлика, Александра Пономарева и его звездных друзей, среди которых – Ирина Билык, DZIDZIO (Михаил Хома), Олег Скрипка, ALEKSEEV и другие.
Также в Украине пользуются популярностью и авторские колядки. Одна из таких – песня Ирины Федишин "Україна колядує" или "Коляда моя".
Другие колядки в исполнении украинских звезд:
Как сообщал OBOZREVATEL, колядка "Нова радість стала" в исполнении украинских звезд стала одним из самых популярных видео в YouTube. Несмотря на то, что украиноязычные композиции нечасто попадают в тренды мирового видеохостинга, праздничная песня закрепилась в десятке самых просматриваемых роликов.