Кароль, Каменських, Винник та інші: як українські зірки співали різдвяні колядки. Відео

Спів колядок є найпопулярнішою традицією на Різдво Христове, яке більшість українців святкують 7 січня. З нагоди свята зірки також нерідко виконують популярні в народі різдвяні композиції.

Багато українських знаменитостей підкорило шанувальників своїми вокальними даними та атмосферним виконанням різдвяних пісень. Серед них – Олег Винник, Настя Каменських, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов та інші. OBOZREVATEL пропонує подивитися десятку найпопулярніших відео з колядками у виконанні наших артистів (для перегляду роликів, доскрольте новину до кінця).

Читайте також на OBOZREVATEL:

Однією з найпопулярніших колядок в Україні є "Добрий вечір тобі, пане господарю". Її переспівували Тіна Кароль, Настя Каменських (NK), Олег Винник та інші топові артисти.

Не менш популярною є народна композиція "Нова радість стала" – вона є в репертуарі Віктора Павлика, Олександра Пономарьова та його зіркових друзів, серед яких – Ірина Білик, DZIDZIO (Михайло Хома), Олег Скрипка, ALEKSEEV та інші.

Також в Україні популярні й авторські колядки. Одна з таких – пісня Ірини Федишин "Україна колядує" або "Коляда моя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колядка "Нова радість стала" у виконанні українських зірок стала одним із найпопулярніших відео на YouTube. Незважаючи на те, що україномовні композиції нечасто потрапляють у тренди світового відеохостингу, святкова пісня закріпилася в десятці роликів із найбільшою кількістю переглядів.