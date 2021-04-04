Кароль і Балан романтично станцювали під відомий хіт на "Голосі країни-11". Відео
У неділю, 4 квітня, в одинадцятому випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" відома співачка Тіна Кароль і виконавець Дан Балан, який знову повернувся на проєкт, станцювали під хіт JONY – "Ты беспощадна".
Його виконав музикант Микита Ломакін. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).
Композицію для битви у "нокаутах" учаснику допомогла обрати Кароль. Як виявилося, Балан вже співпрацював з артистом.
"У 2019 році у мене був масштабний тур по Україні. Тоді Микита співав на розігріві туру і великого концерту в Палаці спорту. Він дуже талановитий співак, тому мені цікаво, що ти зробила з ним", – сказав Балан.
Так, виступ Ломакіна настільки вразив суддів, що Кароль і Балан закружляли в романтичному танці під популярну пісню.
У підсумку тренерка дала шанс знаменитості поборотися за місце у прямих ефірах і віддала йому місце у кріслі замість Дениса Калитовського.
"Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у неділю, 28 березня, на телеканалі "1+1" показали перший ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді обрали учасників, які пройдуть далі.
У десятому випуску шоу "Голос країни-11" український виконавець Monatik не зміг стримати сльози через прощальну промову, яку вимовила учасниця Анастасія Буханцова.
Також у десятому випуску шоу "Голос країни-11" чоловік актриси Ольги Сумської Віталій Борисюк виконав на легендарній сцені пісню "Phantom of the opera" і в підсумку покинув проєкт.