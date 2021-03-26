Бейонсе, Ріанна і Кеті Перрі: скільки мільйонів отримують зірки за концерти

Про гонорари зірок світового шоу-бізнесу ходять легенди. Журнал Forbes кожного року підбиває підсумки доходів знаменитостей.

Тейлор Свіфт, Канье Вест, Бейонсе та інші зірки заробляють шалені гроші. На їх один гонорар може звичайна людина може прожити все життя. OBOZREVATEL зібрав всесвітньо відомих музикантів, які за останні роки більше усіх.

Тейлор Свіфт двічі ставала найбільш високооплачуваною зіркою у світі. Instagram/taylorswift

Тейлор Свіфт вважають найбільш високооплачуваною співачкою, її дохід у 2019 році склав – 185 мільйонів доларів. Вона двічі очолювала рейтинг найдорожчих співачок світу за версією Forbes.

Каньє Вест входить до списку найвпливовіших людей світу. Twitter/KimKardashian

Дохід репера і бізнесмена Каньє Уеста за 2020 рік склав 170 мільйонів доларів, завдяки зростанню продажів його бренду кросівок Yeezy.

Бейонсе разом з Jay-Z у списку найбагатших виконавців світу. Instagram/beyonce

Бейонсе – американська R&B виконавиця, актриса і музичний продюсер заробила 81 мільйон доларів за рік. Співачка отримує дохід не лише від виступів, а ще й від рекламних контрактів з популярними брендами.

Аріана Гранте випустила два альбоми, які розривають світові чарти. Instagram/arianagrande

Всесвітньо популярна співачка Аріана Гранде заробила 72 мільйони доларів за 2020 рік. Вона випустила два альбоми: Sweetener і Thank U, Next, які протягом декількох місяців висів в топі музичних чартів.

Ріана багато років поспіль отримує мільйонні гонорари. Instagram/badgalriri

Співачка Ріанна заробила 62 мільйонів доларів за рік. Основний заробіток вона отримала не від музичної діяльності, а від партнерства з Louis Vuitton. Ріанна також заснувала бренд косметики Fenty Beauty, який б'є рекорди продажів. Також Forbes назвав Ріанну найбагатшою жінкою в світі музики, її стан був оцінений в 600 мільйонів доларів.

19-річна Біллі Айліш є однією з найбагатших співачок світу. Instagram/billieeilish

Біллі Айліш за 2020 рік заробила 53 мільйони долларів. Основні гроші заробляє Біллі з продажу музики, гастролів і каналу на YouTube.

Кеті Пері потрапила у список найбагатших співачок світу. Instagram/katyperry

Кеті Перрі заробила 57,5 ​​мільйони доларів за 2019-2020 рік. Основне джерело прибутку – це гастрольний тур, на якому співачка збирала цілі стадіони.

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