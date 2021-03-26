Бейонсе, Рианна и Кэти Перри: сколько миллионов получают звезды за концерты

О гонорарах звезд мирового шоу-бизнеса ходят легенды. Журнал Forbes ежегодно подводит итоги доходов знаменитостей.

Тейлор Свифт, Канье Уэст, Бейонсе и другие звезды зарабатывают бешеные деньги. На один их гонорар обычный человек может прожить всю жизнь. OBOZREVATEL собрал всемирно известных музыкантов, которые за последние годы зарабатывают больше всех.

Тейлор Свифт дважды становилась самой высокооплачиваемой звездой в мире. Instagram/taylorswift

Тейлор Свифт считают наиболее высокооплачиваемой певицей, ее доход в 2019 году составил 185 миллионов долларов. Она дважды возглавляла рейтинг самых дорогих певиц мира по версии Forbes.

Канье Уэст входит в список самых влиятельных людей мира. Twitter/KimKardashian

Доход рэпера и бизнесмена Канье Уэста за 2020 год составил 170 миллионов долларов, благодаря росту продаж его бренда кроссовок Yeezy.

Бейонсе вместе с Jay-Z в списке самых богатых исполнителей мира. Instagram/beyonce

Бейонсе – американская R&B исполнительница, актриса и музыкальный продюсер заработала 81 миллион долларов за год. Певица получает доход не только от выступлений, но и от рекламных контрактов с популярными брендами.

Ариана Гранде выпустила два альбома, которые разрывают мировые чарты. Instagram/arianagrande

Всемирно популярная певица Ариана Гранде заработала 72 миллиона долларов за 2020 год. Она выпустила два альбома: Sweetener и Thank U, Next, которые в течение нескольких месяцев были в топе музыкальных чартов.

Рианна много лет получает миллионные гонорары. Instagram/badgalriri

Певица Рианна заработала 62 миллионов долларов в год. Основной заработок она получила не от музыкальной деятельности, а от партнерства с Louis Vuitton. Рианна также основала бренд косметики Fenty Beauty, который бьет рекорды продаж. Также Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки, ее состояние было оценено в 600 миллионов долларов.

19-летняя Билли Айлиш является одной из самых богатых певиц мира. Instagram/billieeilish

Билли Айлиш за 2020 год заработала 53 миллиона долларов. Основные деньги зарабатывает Билли на продажах музыки, гастролях и канале на YouTube.

Кэти Перри попала в список самых богатых певиц мира. Instagram/katyperry

Кэти Перри заработала 57,5 миллиона долларов за 2019-2020 год. Основной источник прибыли – гастрольный тур, на котором певица собирала целые стадионы.

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