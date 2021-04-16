Каменських зізналася в панічних атаках через коронавірус

Українська співачка Настя Каменських зізналася, що нещодавно перехворіла на коронавірус і втратила батька, тому у неї почалися панічні атаки. Через це артистка вирушила у відпустку до Мексики разом з мамою і близькою подругою Анею.

Про це знаменитість повідомила у своєму YouTube-проєкті "Девочки рулят". Як виявилося, паніка у неї знову сталася під час подорожі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Каменських, у неї ніколи в житті не було нічого подібного. До цього співачка навіть і не знала, що таке панічна атака.

Українська виконавиця зазначила, що паніка – це наслідок COVID-19, і вона дуже сподівалася, що у відпустці це не повториться, але в підсумку її "розірвало на шматки".

Щоб позбутися від такої напруги, Каменських пройшла спеціальний древній ритуал мая темаскаль, який очищає від усього негативного. Після цього артистка разом з подругою плакала.

"Вийшовши з темаскаля, я відчула порожнечу, яка раніше була заповнена страхом і негативом. Я пам'ятаю цей божевільних страх, який заволодів мною, у мене не вистачало дихання, сльози, біль, усі відчуття, які можуть переживати люди. Так, у цій стародавній лякаючій порожнечі я знайшла просвітлення і свою свободу", – добавила співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська співачка Настя Каменських вирішила спонтанно поїхати в Мексику з мамою і подругами на зйомки реаліті-шоу "Девочки рулят", на що її чоловік Потап (Олексій Потапенко) бурхливо відреагував.