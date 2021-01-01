Каменських, Лобода і Мішина: як відсвяткували Новий рік знаменитості. Фото

Новорічну ніч знаменитості звикли зустрічати на сцені під час своїх виступів, проте пандемія коронавірусу 2020 року ввела свої правила.

Тепер, замість концертів, артисти могли спокійно відсвяткувати Новий рік у колі сім'ї, рідних і близьких. Українські знаменитості провели рік, що минає і показали в Instagram фото, як відзначили свято.

OBOREVATEL зібрав фотозвіт українських знаменитостей, як вони зустрічали Новий рік 2021.

Більшість артистів опублікували знімки в Instagram, де вони в колі сім'ї святкують Новий рік. Так, наприклад, українські ведучі Юрій Горбунов та Катя Осадча повеселилися вдома зі своїм сином, співачка Світлана Тарабарова з сім'єю зустріла Новий рік разом вдома, телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Христина Горняк також відзначили свято в близькому колі. Святкували настання 2021 роки разом новоспечена парочка Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, які вирушили у свою першу подорож в Буковель.

Співачка Асоль

Співачка Асоль. Instagram Асоль

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Володимир Остапчук з дружиною. Instagram Володимира Остапчука

Павло Зібров

Павло Зібров з сім'єю. Instagram Павела Зіброва

Настя Каменських

Настя Каменських. Instagram Насті Каменських

alyona alyona

alyona alyona. Instagram alyona alyona

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова з сім'єю. Instagram Світлани Тарабарової

Юлія Саніна

Юлія Саніна з чоловіком і сином. Instagram Юлії Санін

Сергій і Сніжана Бабкіни

Сергій Бабкін з сім'єю. Instagram Сергія Бабкіна

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт. Instagram Ксенії Мішиной

Світлана Лобода

Світлана Лобода з дочками. Instagram Світлани Лободи

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва біля ялинки. Instagram Лілії Подкопаєвої

Юрій Горбунов та Катя Осадча

Юрій Горбунов в ролі діда Мороза, Катя Осадча та їх син. Instagram Каті Осадчої

Альоша і Тарас Тополя

Співачка Альоша з чоловіком і дітьми. Instagram співачки Альоші

Вікторія Сміюха

Віка з "НеАнгелів" біля новорічної ялинки. Instagram Вікі з "НеАнгелів"

Софія Ротару

Софія Ротару з сім'єю. Instagram Світлани Євдокименко

Також раніше ексклюзивно для OBOREVATEL взяли участь в новорічному бліцопитуванні українські зірки: