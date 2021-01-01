Каменских, Лобода и Мишина: как отметили Новый год знаменитости. Фото
Новогоднюю ночь знаменитости привыкли встречать на сцене во время своих выступлений, однако пандемия коронавируса в 2020 году ввела свои правила.
Теперь, вместо концертов, артисты могли спокойно отпраздновать Новый год в кругу семьи, родных и близких. Украинские знаменитости провели уходящий год и показали в Instagram фото, как отметили праздник.
OBOREVATEL собрал фотоотчет украинских знаменитостей, как они встречали Новый год 2021.
Большинство артистов опубликовали снимки в Instagram, где они в кругу семьи празднуют Новый год. Так, к примеру, украинские ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая повеселились дома со своим сыном, певица Светлана Тарабарова с семьей встретила Новый год вместе дома, телеведущий Владимир Остапчук и его супруга Кристина Горняк также отметили праздник в близком кругу. Праздновали наступление 2021 года вместе новоиспеченная парочка Ксения Мишина и Александр Эллерт, которые отправились в свое первое путешествие в Буковель.
Певица Асоль
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Павел Зибров
Настя Каменских
alyona alyona
Светлана Тарабарова
Юлия Санина
Сергей и Снежана Бабкины
Ксения Мишина и Александр Эллерт
Светлана Лобода
Лилия Подкопаева
Юрий Горбунов и Катя Осадчая
Алеша и Тарас Тополя
Виктория Смеюха
София Ротару
Также ранее эксклюзивно для OBOREVATEL приняли участие в новогоднем блиц-опросе украинские звезды:
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