Каменских, Лобода и Мишина: как отметили Новый год знаменитости. Фото

Новогоднюю ночь знаменитости привыкли встречать на сцене во время своих выступлений, однако пандемия коронавируса в 2020 году ввела свои правила.

Теперь, вместо концертов, артисты могли спокойно отпраздновать Новый год в кругу семьи, родных и близких. Украинские знаменитости провели уходящий год и показали в Instagram фото, как отметили праздник.

OBOREVATEL собрал фотоотчет украинских знаменитостей, как они встречали Новый год 2021.

Большинство артистов опубликовали снимки в Instagram, где они в кругу семьи празднуют Новый год. Так, к примеру, украинские ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая повеселились дома со своим сыном, певица Светлана Тарабарова с семьей встретила Новый год вместе дома, телеведущий Владимир Остапчук и его супруга Кристина Горняк также отметили праздник в близком кругу. Праздновали наступление 2021 года вместе новоиспеченная парочка Ксения Мишина и Александр Эллерт, которые отправились в свое первое путешествие в Буковель.

Певица Асоль

Певица Асоль . Instagram Асоль

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Владимир Остапчук с супругой. Instagram Владимира Остапчука

Павел Зибров

Павел Зибров с семьей. Instagram Павела Зиброва

Настя Каменских

Настя Каменских. Instagram Насти Каменских

alyona alyona

alyona alyona. Instagram alyona alyona

Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова с семьей. Instagram Светланы Тарабаровой

Юлия Санина

Юлия Санина с супругом и сыном. Instagram Юлии Саниной

Сергей и Снежана Бабкины

Сергей Бабкин с семьей. Instagram Сергея Бабкина

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Ксения Мишина и Александр Эллерт. Instagram Ксении Мишиной

Светлана Лобода

Светлана Лобода с дочерьми. Instagram Светланы Лободы

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева возле елки. Instagram Лилии Подкопаевой

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

Юрий Горбунов в роли деда Мороза, Катя Осадча и их сын. Instagram Кати Осадчей

Алеша и Тарас Тополя

Певица Алеша с супругом и детьми. Instagram певицы Алеши

Виктория Смеюха

Вика из "НеАнгелов" возле новогодней елки. Instagram Вики из "НеАнгелов"

София Ротару

София Ротару с семьей. Instagram Светланы Евдокименко

Также ранее эксклюзивно для OBOREVATEL приняли участие в новогоднем блиц-опросе украинские звезды: