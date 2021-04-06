Ірині Білик – 51: як змінилася артистка з початку кар'єри

У вівторок, 6 квітня, популярна українська співачка Ірина Білик святкує свій день народження. Їй виповнився 51 рік.

Артистка почала підкорювати шоу-бізнес в кінці 80-х й кожен раз дивувала шанувальників зміною іміджу. OBOZREVATEL пропонує згадати, якою була Білик в молодості та як вона змінилася відтоді (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Співачка з самого початку любила етапувати яскравим макіяжем і відвертими образами, які були популярні у 90-х. Так, у 1997 році зірка мала коротке руде волосся і привертала увагу мінісукнями.

Ірина Білик у 90-х Instagram Ірини Білик

Надалі Білик змінила вогненний рудий і постала перед публікою звабливою блондинкою. Яскравий макіяж вона змінила на димчастий smoky eyes. Артистка також "грішила" модною в "нульові" укладкою волосся з мокрим ефектом або носила рельєфні локони, які робила з допомогою плойки-гофре.

Ірина Білик в молодості Instagram Ірини Білик

Ірина Білик в молодості hochu.ua

Ірина Білик в молодості today.ua

Ірина Білик та Дмитро Коляденко в молодості stuki-druki.com

У 2007 році зірка вирішила випробувати свої сили на паркеті, ставши однією з учасниць популярного шоу "Танці з зірками". В цей час Ірина активно експериментувала зі своїм образом. Якщо на сцені вона, як і раніше, надавала перевагу яскравим макіяжам і спокусливим вбранням, то на паркеті – вона була елегантною і жіночною.

Ірина Білик на "Тянцях з зірками" у 2007 році

У 2018 році, після тривалого перебування в рядах блондинок, зірка відрізала довгі біляві пасма і знову пофарбувалася в рудий. Її вбрання стали більш стриманими.

Ірина Білик з рудим волоссям Instagram Ірини Білик

Ірина Білик з рудим волоссям Instagram Ірини Білик

Ірина Білик з рудим волоссям Instagram Ірини Білик

Зараз же Ірина Білик знову повернулася до свого фірмового стилю – біляве волосся, легка укладка, яскравий макіяж і спокусливе вбрання.

Ірина Білик показала себе з довгим білим волоссям Instagram Ірини Білик

Ірина Білик в стильній фотосесії Instagram Ірини Білик

Ірина Білик в пікантній фотосесії Instagram Ірини Білик

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Ірина Білик показала епатажний образ в червоній шубі, сукні з паєтками та у величезних кросівках. Вона доповнила вбрання блискучою шапкою і стильними окулярами.