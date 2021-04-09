"Холостяк" Заливако пристрасно поцілувався з ексдружиною Андрія Богдана. Фото

У п'ятницю, 9 квітня, під час шостого випуску популярного шоу "Холостяк 11" головний герой Михайло Заливако добровільно поцілував учасницю, ексдружину Андрія Богдана 28-річну Анну.

Чоловік запросив дівчину на приватне побачення. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру проєкту (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, спочатку Заливако приготував для Анни незвичайний сюрприз – стрибок із висоти на стадіоні (34 м). У підсумку дівчині дуже сподобалося, і у неї залишилося море приємних емоцій.

Спочатку Заливако приготував для Анни незвичайний сюрприз – стрибок із висоти на стадіоні Instagram шоу "Холостяк"

Після цього пара вирушила до ресторану на вечерю, де учасниця шоу розговорилася і розповіла про стосунки з батьком. Наприкінці вечора "холостяк" і Анна станцювали повільний танець, під час якого між ними стався пристрасний поцілунок.

"Це неконтрольована хімія, вона або є, або її немає, і все!" – прокоментував момент Заливако.

Заливако поцілував Анну під час побачення Instagram шоу "Холостяк"

Нагадаємо, Анна є колишньою дружиною екскерівника Офісу президента Андрія Богдана. Учасниця розповіла, що Богдан робив усе, щоб завоювати її серце. Весілля пара зіграла на острові Балі (Індонезія) і в шлюбі вони пробули півтора року.

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