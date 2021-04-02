"Холостяк 11": дивитися п'ятий випуск онлайн

У п'ятницю, 2 квітня, на телеканалі СТБ стартував п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11". Головний герой Михайло Заливако продовжить своє знайомство з учасницями і підготує для них нові романтичні побачення.

OBOZREVATEL стежить за прямим ефіром і розповість про всі найцікавіші події.

Як пройшов четвертий випуск шоу

Минулої п'ятниці стало відомо, що головний герой попрощався відразу з двома учасницями: Анною Гузєєвою і Вікторією Завгородньою. Він побував з однією з них на груповому побаченні, а також учасниці потрапили на справжній бал. Але були моменти, коли красуні розчарували Михайла.

Першою проєкт покинула Анна. Під час групового побачення дівчина проявила ініціативу і поцілувала Михайла, проте після цього дуже люб'язно спілкувалася з його другом Сергієм і цікавилася його життям.

Наступною додому пішла Вікторія. Під час особистого спілкування з "холостяком" дівчина не змогла відкритися і показати своє справжнє обличчя, бути щирою.

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