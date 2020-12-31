"Холостячка": у мережі показали, наскільки добре Мішина знає Еллерта

Головна героїня проєкту "Холостячка", українська акторка Ксенія Мішина відповіла на декілька запитань, під час яких з'ясувалося, наскільки добре вона знає свого обранця Олександра Еллерта.

Так, журналісти ставили Мішиній питання і пропонували два варіанти відповіді, один з яких вона мала обрати. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці реаліті "Холостяк" (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що після кожної відповіді "холостячки" Еллерт називав правильний варіант. Крім того, питання були на тему улюбленої їжі та напоїв коханого Мішиної, а також його проведення часу.

У підсумку опитування з'ясувалося, що акторка добре знає чоловіка, оскільки більшість відповідей збігалися з варіантами, які обрав Еллерт.

Мішина та Еллерт живуть разом Пресслужба СТБ

Нагадаємо, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". З ними живе 8-річний син акторки Платон.

Нещодавно Мішина поділилася подробицями спільного проживання з Еллертом після проєкту.

Також акторка прокоментувала стосунки з донькою свого коханого.

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