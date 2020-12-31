"Холостячка": в сети показали, насколько хорошо Мишина знает Эллерта

София Ковнир Люди 13:01, 31.12.2020 Обновлено: 13:13, 31.12.2020

Главная героиня проекта "Холостячка", украинская актриса Ксения Мишина ответила на несколько вопросов, в ходе которых выяснилось, насколько хорошо она знает своего избранника Александра Эллерта.

Так, журналисты задавали Мишиной вопросы и предлагали два варианта ответа, один из которых она должна была выбрать. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице реалити "Холостяк" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что после каждого ответа "холостячки" Эллерт называл правильный вариант. Кроме того, вопросы были на тему любимой еды и напитков возлюбленного Мишиной, а также его времяпровождения.

В результате опроса выяснилось, что актриса хорошо знает мужчину, так как большинство ответов совпадали с вариантами, которые выбрал Эллерт.

Мишина и Эллерт живут вместе
Пресс-служба СТБ

Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". С ними живет 8-летний сын актрисы Платон.

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