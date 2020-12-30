"Холостячка": Мішина та Еллерт вирушили у свою першу спільну відпустку

Головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт вирушили у свою першу спільну відпустку. Пара буде насолоджуватися відпочинком на курорті Буковель.

Так, у своїх Instagram-сторіз Ксенія розповіла, що у них з Еллертом усього чотири дні на відпочинок. Тому вони вирішили дістатися до потрібного місця літаком, щоб заощадити час (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Друзі, ми зараз їдемо в аеропорт. Якщо врахувати, що в нас усього чотири дні на відпочинок у Буковелі, ми вирішили скористатися авіаперельотом", – заявила Мішина.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина Instagram Олександра Еллерта

Нагадаємо, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". З ними живе 8-річний син акторки Платон.

Нещодавно Мішина поділилася подробицями спільного проживання з Еллертом після проєкту.

Також актриса прокоментувала стосунки з донькою свого коханого.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт Instagram Ксенії Мішиної

Як повідомляв OBOZREVATEL: