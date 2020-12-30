"Холостячка": Мішина та Еллерт вирушили у свою першу спільну відпустку
Головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт вирушили у свою першу спільну відпустку. Пара буде насолоджуватися відпочинком на курорті Буковель.
Так, у своїх Instagram-сторіз Ксенія розповіла, що у них з Еллертом усього чотири дні на відпочинок. Тому вони вирішили дістатися до потрібного місця літаком, щоб заощадити час (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
"Друзі, ми зараз їдемо в аеропорт. Якщо врахувати, що в нас усього чотири дні на відпочинок у Буковелі, ми вирішили скористатися авіаперельотом", – заявила Мішина.
Нагадаємо, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". З ними живе 8-річний син акторки Платон.
Нещодавно Мішина поділилася подробицями спільного проживання з Еллертом після проєкту.
Також актриса прокоментувала стосунки з донькою свого коханого.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше стало відомо, що Ксенія Мішина на шоу "Холостячка" вибрала Олександра Еллерта.
Потім чоловік уперше після фіналу прокоментував перемогу.
Також він у жартівливій формі відповів усім тим, хто висловився про нібито невдалий вибір Мішиної.
"Холостячка" підтримала свого обранця і відповіла його хейтерам.