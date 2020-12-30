"Холостячка": Мишина и Эллерт отправились в свой первый совместный отпуск

Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт отправились в свой первый совместный отпуск. Пара будет наслаждаться отдыхом на курорте Буковель.

Так, в своих Instagram-сторис Ксения рассказала, что у них с Эллертом всего лишь четыре дня на отдых. Поэтому они решили добраться до нужного места самолетом, чтобы сэкономить время (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В общем, друзья, мы сейчас едем в аэропорт. Если учесть, что у нас всего четыре дня на отдых в Буковеле, мы решили воспользоваться авиаперелетом", – заявила Мишина.

Александр Эллерт и Ксения Мишина Instagram Александра Эллерта

Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". С ними живет 8-летний сын актрисы Платон.

Недавно Мишина поделилась подробностями совместного проживания с Эллертом после проекта.

Также актриса прокомментировала отношения с дочерью своего возлюбленного.

Ксения Мишина и Александр Эллерт Instagram Ксении Мишиной

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