Хіларі Дафф народила третю дитину вдома в басейні. Фото

Американська акторка Хіларі Дафф стала мамою втретє. Зірка народила своєму чоловікові музиканту гурту The Come Clean Меттью Комі доньку.

Радісною новиною Дафф поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з домашніх пологів. За словами акторки, малюк з'явився на світ ще 24 березня. Так, на чорно-білому знімку знаменитість з'явилася в надувному басейні, де народила дівчинку. Судячи з кадру, вона народжувала вдома, а під час пологів її підтримував не тільки чоловік, але і двоє дітей – 9-річний Лука і 2-річна Бенкс.

"Мей Джеймс Бейр, ми любимо тебе", – підписала чорно-білий знімок зірка.

До слова, це друга спільна дитина для Дафф і Меттью Комі, адже сина зірка народила від першого чоловіка хокеїста Майка Комрі.

Коротко про знаменитості: Хіларі Дафф – американська акторка, співачка в напрямках поп-рок і данс-поп. Свою акторську кар'єру почала в дитячому віці і швидко стала кумиром підлітків завдяки головній ролі в телесеріалі "Ліззі Магуайер". Дафф зіграли безліч ролей в таких фільмах, як: "Агент Коді Бенкс" (2003), "Оптом дешевше" (2003), "Історія Попелюшки" (2004), "Суперзірка" (2004) та інші.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Хіларі Дафф звинуватили в секс-торгівлі дітьми. Артистку почали критикувати в соцмережах після того, як вона опублікувала оголений знімок свого сина Луки.