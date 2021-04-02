Гвоздьова кардинально змінила зачіску. Фото

Софія Ковнір Люди 07:45, 2.04.2021 Оновлено: 07:46, 2.04.2021

Українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова зважилася на кардинальні зміни свого стилю і тому зробила каре.

Відповідними кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram-stories (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця). За словами Гвоздьової, після того, як вона перестала годувати грудьми свого новонародженого сина, у неї "посипалися волосся і зуби".

У такий спосіб танцівниця "залишила все погане в березні", а у квітні змінила імідж і показала фанатам нову себе. На знімках видно, що зірка обрізала декілька сантиметрів довгого волосся і тепер воно стало коротким.

Гвоздьова з'явилася з коротким волоссям
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Гвоздьова кардинально змінила імідж
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"Ну все! Нова я! Весна! Перше квітня – нікому не вірю. Настрій супер!" – зазначила Гвоздьова.

Гвоздьова здивувала новою стрижкою
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Як виглядала Гвоздьова до стрижки
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Коротко про знаменитість:

  • Ілона Гвоздьова – відома українська танцівниця, педагогиня-хореографиня, учасниця телевізійного талант-шоу "Танцюють всі".

  • 26 листопада у прямому ефірі каналу "1+1" здобула перемогу в шоу "Танці з зірками 2018" з шоуменом Ігорем Ласточкіним.

  • У 2019 році Гвоздьова боролася за перемогу з українським телеведучим Володимиром Остапчуком.

  • Танцівниця одружена з Іваном Хомячуком. Подружжя виховує чотирирічну доньку Валерію. А вдруге хореографиня стала мамою хлопчика, якого назвали Домініком. Ім'я пов'язано з відпочинком пари в Домінікані, адже тоді Гвоздьова почала підозрювати про те, що вона при надії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • не так давно Гвоздьова стала мамою вдруге. Через місяць після пологів артистка показала свою фігуру шанувальникам і назвала свою вагу.

  • Також Гвоздьова поділилася із шанувальниками знімком, на якому продемонструвала свою фігуру без фотошопу. Знаменитість зараз активно приводить тіло в порядок.

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