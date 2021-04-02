Гвоздева кардинально сменила прическу. Фото

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева решилась на кардинальные изменения своего стиля и поэтому сделала каре.

Соответствующими кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). По словам Гвоздевой, после того, как она перестала кормить грудью своего новорожденного сына, у нее "посыпались волосы и зубы".

Таким образом танцовщица "оставила все плохое в марте", а в апреле сменила имидж и показала фанатам новую себя. На снимках видно, что звезда обрезала несколько сантиметров длинных волос и теперь они стали короткими.

Гвоздева появилась с короткими волосами Скриншот

Гвоздева кардинально сменила имидж Скриншот

"Ну все! Новая я! Весна! Первое апреля – никому не верю. Настроение супер!" – отметила Гвоздева.

Гвоздева удивила новой стрижкой Скриншот

Как выглядела Гвоздева до стрижки Скриншот

Коротко о знаменитости:

Илона Гвоздева – известная украинская танцовщица, педагог-хореограф, участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все".

26 ноября во прямом эфире канала "1+1" одержала победу в шоу "Танцы со звездами 2018" с шоуменом Игорем Ласточкиным.

В 2019 году Гвоздева боролась за победу с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком.

Танцовщица замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. А во второй раз хореограф стала мамой мальчика, которого назвали Домиником. Имя связано с отдыхом пары в Доминикане, ведь тогда Гвоздева начала подозревать о своем состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL: