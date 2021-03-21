"Голос країни-11": Дорофєєва розплакалася, згадавши покійного батька
Українська співачка Надя Дорофєєва розплакалася під час дев'ятого ефіру шоу "Голос країни-11", згадавши покійного батька. Сталося це після виступу учасників її команди Олени Левашової та Олександра Ліма.
Вокалісти виконали на сцені проєкту пісню Тіни Кароль – "Закрили твої очі". Дорофєєва зізналася, що ця композиція завжди "б'є її всередину" (щоб переглянути відео, дооскрольте до кінця сторінки).
"Я дуже люблю цю композицію. Я обрала її для фіналу "Танців з зірками". Я присвятила тоді цей танець татові. І кожен раз для мене ця пісня, вибачте, б'є всередину. І те, як ви це зробили сьогодні – з першої ноти пробиває мене", – заявила зі сльзами на очах Дорофєєва.
Тіна Кароль похвалила виконавців, зазначивши, що виступ був неймовірним. Також артистка вийшла на сцену до Олени та Олександра й заспівала разом з ними свій хіт.
"Я дуже вдячна Наді, що пісня прозвучала саме так – дуже зворушливо, цілісно і про себе... Я, звичайно ж, заспіваю разом з вами, тільки Надя, не плач більше. Ми щасливі", – сказала Тіна.
Після чуттєвого виконання Дорофєєва зробила вибір на користь Олени Левашової. Зі свого боку, Олег Винник "викрав" у свою команду Олександра Ліма.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
учасники "Голосу країни-11" довели Кароль до сліз своїм виступом. Вони виконали її пісню під назвою "Знайти своїх". Артистці настільки сподобалася нова інтерпретація композиції, що вона не змогла стримати сліз.
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Як пройшов восьмий випуск "Голос країни-11". На сцені прозвучав хіт Валерія Меладзе "Салют, Віра", а Міла Нітіч заспівала пісню Майкла Джексона.