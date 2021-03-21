"Голос країни-11": Дорофєєва розплакалася, згадавши покійного батька

Українська співачка Надя Дорофєєва розплакалася під час дев'ятого ефіру шоу "Голос країни-11", згадавши покійного батька. Сталося це після виступу учасників її команди Олени Левашової та Олександра Ліма.

Вокалісти виконали на сцені проєкту пісню Тіни Кароль – "Закрили твої очі". Дорофєєва зізналася, що ця композиція завжди "б'є її всередину" (щоб переглянути відео, дооскрольте до кінця сторінки).

"Я дуже люблю цю композицію. Я обрала її для фіналу "Танців з зірками". Я присвятила тоді цей танець татові. І кожен раз для мене ця пісня, вибачте, б'є всередину. І те, як ви це зробили сьогодні – з першої ноти пробиває мене", – заявила зі сльзами на очах Дорофєєва.

Дорофєєва розплакалася в ефірі шоу "Голос країни" скриншот з відео

Дорофєєва розплакалася, згадавши покійного батька на "Голосі країни" скриншот з відео

Дорофєєва згадала покійного батька на шоу "Голос країни" скриншот з відео

Тіна Кароль похвалила виконавців, зазначивши, що виступ був неймовірним. Також артистка вийшла на сцену до Олени та Олександра й заспівала разом з ними свій хіт.

"Я дуже вдячна Наді, що пісня прозвучала саме так – дуже зворушливо, цілісно і про себе... Я, звичайно ж, заспіваю разом з вами, тільки Надя, не плач більше. Ми щасливі", – сказала Тіна.

Кароль заспівала з учасниками "Голосу країни" свою пісню – "Закрили твої очі" скриншот з відео

Після чуттєвого виконання Дорофєєва зробила вибір на користь Олени Левашової. Зі свого боку, Олег Винник "викрав" у свою команду Олександра Ліма.

Як повідомляв OBOZREVATEL: