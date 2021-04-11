"Голос країни-11": всі подробиці дванадцятого випуску
У неділю, 11 квітня, на телеканалі "1+1" стартував 12 випуск популярного вокального талант-шоу "Голос країни-11". Так, в першому епізоді прямих ефірів на проєкт повернуться чотири учасники, які вибули.
За перемогу боротимуться по п'ять вокалістів з кожної команди, а в наступний етап шоу пройдуть тільки двоє. Одного учасника буде вибирати тренер, а іншого - глядачі шляхом голосування. OBOZREVATEL стежить за головними подіями й розповідає всі подробиці.
Так, першим на сцену в цьому випуску вийшов учасник команди Дорофеєвої – Андрій Науменко. Він виконав запальну пісню Tatooine. Судді прийшли в захват від виступу хлопця.
Наступним на сцену вийшов Ілля Ніколаєнко. Він виконав популярну пісню Земфіри – "Жди меня". MONATIK прокоментував виступ вокаліста, зазначивши, що він "він знаходиться на своєму місці".
Потім виступила учасниця Ірина Ебралідзе. Вона виконала пісню Леонарда Коена "Hallelujah", яку присвятила українським лікарям, які борються з коронавірусом.
Також на сцені проєкту з'явився Сергій Лазановський, якого глядачі повернули на шоу шляхом голосування. Він виконав українську народну пісню "Черемшина". Дорофєєва була рада бачити учасника своєї команди.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
в неділю, 4 квітня, на телеканалі "1+1" показали другий ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді вибрали учасників, які пройдуть далі.
В одинадцятому випуску шоу "Голос країни-11" подруга української співачки Мішель Андраде – Ірина Ебралідзе – довела до сліз своїм виступом тренера Надю Дорофєєву. Дівчина виконала на сцені проєкту пісню If I were a boy – Beyoncé.
Також в одинадцятому випуску "Голосу країни-11" учасниця Вікторія Гнатюк заспівала на сцені проєкту відомий хіт Олега Винника – "Роксолана" й в результаті покинула шоу.