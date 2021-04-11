"Голос країни-11": все подробности двенадцатого выпуска
В воскресенье, 11 апреля, на телеканале "1+1" стартовал 12 выпуск популярного вокального талант-шоу "Голос країни-11". Так, в первом эпизоде прямых эфиров на проект вернутся четыре выбывших участника.
За победу будут бороться по пять вокалистов из каждой команды, а в следующий этап шоу пройдут только двое. Одного участника будет выбирать тренер, а другого – зрители путем голосования. OBOZREVATEL следит за главными событиями и рассказывает все подробности.
Так, первым на сцену в этом выпуске вышел участник команды Дорофеевой – Андрей Науменко. Он исполнил зажигательную песню Tatooine. Судьи пришли в восторг от выступления парня.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 4 апреля, на телеканале "1+1" показали второй эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выбрали участников, которые пройдут дальше.
В одиннадцатом выпуске шоу "Голос країни-11" подруга украинской певицы Мишель Андраде – Ирина Эбралидзе– довела до слез своим выступлением тренера Надю Дорофееву. Девушка исполнила на сцене проекта песнюIf I were a boy – Beyoncé.
Также в одиннадцатом выпуске шоу "Голосу країни-11" участница Виктория Гнатюк спела на сцене проекта известный хит Олега Винника – "Роксолана" и в результате покинула шоу.