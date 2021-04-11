"Голос країни-11": все подробности двенадцатого выпуска

Юля Ухина Люди 20:22, 11.04.2021 Обновлено: 21:18, 11.04.2021

В воскресенье, 11 апреля, на телеканале "1+1" стартовал 12 выпуск популярного вокального талант-шоу "Голос країни-11". Так, в первом эпизоде прямых эфиров на проект вернутся четыре выбывших участника.

За победу будут бороться по пять вокалистов из каждой команды, а в следующий этап шоу пройдут только двое. Одного участника будет выбирать тренер, а другого – зрители путем голосования. OBOZREVATEL следит за главными событиями и рассказывает все подробности.

Так, первым на сцену в этом выпуске вышел участник команды Дорофеевой – Андрей Науменко. Он исполнил зажигательную песню Tatooine. Судьи пришли в восторг от выступления парня.

Андрей Науменко на "Голосі"
Instagram шоу "Голос країни"

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